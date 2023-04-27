ضبط 30 طن قمح داخل مصنع أعلاف بالمحلة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين فرعي وسط وغرب الدلتا، ومباحث تموين الغربية، من ضبط 30 طن من محصول القمح داخل مصنع أعلاف، بدائرة مركز المحلة، وذلك بغرض التخزين واستخدام القمح في غير الغرض المخصص له.

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن حملة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالغربية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من القمح داخل مصنع اعلاف بمركز المحلة الكبرى.

استخدام القمح في غير الغرض

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لـ«الوطن» أوضح أن معلومات تلقتها غرفة عمليات المديرية، بتخزين قمح داخل أحد مصانع الأعلاف بمركز المحلة الكبرى، من أجل استخدامه في غير الغرض المخصص له، على الفور تم التنسيق مع الإدارة العامة إلى شرطة التموين فرعى وسط وغرب الدلتا، و مباحث تموين الغربية، وتم استهداف المصنع ومداهمته.

مداهمة المصنع

وأضاف الحملة أسفرت عن ضبط كميات من الأقماح المحلية بكميه وقدرها 30 طن قمح بداخل المصنع لاستخدام تلك الكمية فى غير الغرض المخصص لها وتم تحرير محضرجنحه بالمخالفه والتحفظ عليها إلى صالح شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا.

كما تم ضبط والتحفظ على كميات من الأعلاف الحيوانيه منتهيه الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على الشكائر بكميه وقدرها 18 طن علف حيواني منتهي الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.