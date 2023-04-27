تحرير 11 محضرا تموينيا لحالات غش تجاري في كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، مدير مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية مستمرة على مدار اليوم، إذ تستهدف ضبط حالات الغش التجاري، والبيع بأسعار مبالغ فيها، وكذلك الأسماك واللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، والتي تعود بالضرر على صحة المواطنين، في شتى ربوع المحافظة.

مخالفات تموينية

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن الحملات التموينية تمكنت من تحرير 11 محضرا تموينيا، والتي تضمن حالات البيع علي غير السعر المقرر لها خارج التسعيرة، علاوة لحالات للغش التجاري لبعض السلع الغذائية المباعة لجموع المستهلكين، لافتا إلى أنه جرى تحرير عدد من المحاضر أيضا لأصحاب مخابز العيش المدعم، وذلك لوجود نقض في وزن رغيف العيش.

تحرير 11 محضرا تموينيا

وأضاف أن الحملات التموينية في محافظة كفر الشيخ، تمكنت من ضبط عدد 4 محضرا تموينيا غش تجاري في بعض السلع واللحوم، و3 محاضر للبيع خارج التسعيرة المقررة لبعض السلع الغذائية، واللحوم، والجبن، كما تضمنت المخالفات عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن السعر المقرر لبعض منتجات السمن الصناعي، لدى بعض من أصحاب المحال التجارية، وفي الأسواق الحرة، وذلك بإجمالي 11 محضرا تموينيا.