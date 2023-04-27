«القاهرة الإخبارية»: طوابير طويلة للحصول على الوقود في أم درمان

قال عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية، إنه تم توفير الوقود بمحطات الوقود بأم درمان، وتصطف السيارات باختلاف أنواعها سواء خاصة أو سيارات لنقل الركاب في طوابير طويلة جدًا للحصول عليه، لافتًا إلى أن هناك ناقلات تحمل بعض من المواطنين مع أغراضهم للذهاب إلى ولاية نهر النيل.

مراسل القاهرة الإخبارية: توافر الخبز والخضروات بأسواق أم درمان

وأضاف «الجندي»، في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخضروات متوفرة بمحلات بيع الخضروات بالشارع، كما أن المخابز تعمل بصورة طبيعية وبها عدد من المواطنين الراغبين في الشراء، كما ان هناك عدد من سيارات النقل التي تحمل البضائع والخضروات موجودة بشوارع أم درمان.

عودة الإنترنت والاتصال بأم درمان واستمرار انقطاعها بمناطق أخرى

وتابع أن خدمة الإنترنت قد عادت إلى أم درمان منذ 3 ايام بمختلف الشبكات، ولا توجد أي مشكلة بالإنترنت أو بالاتصالات أو بإجراء المكالمات، لافتًا إلى أن الإنترنت مازال مقطوع بالمناطق التي بها إنقطاع للكهرباء، نتيجة ضعف إشارة الشبكة من أبراج التقوية.

عودة الحياة الطبيعية بأم درمان رغم استمرار القصف الجوي

وأشار إلى أن المواطنين عادوا لحياتهم الطبيعية وبدأوا في زيارة الأهل والأقارب والجيران، كما أن سيارات نقل الركاب أصبحت تملئ شوارع أم درمان وتحمل عدد من الركاب الراغبين في الانتقال من مكان لآخر داخل الولاية، رغم استمرار القصف الجوي.