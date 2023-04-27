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«القاهرة الإخبارية»: عودة جزئية للقطاع الصحي في أم درمان

كتب:

هاجر عمر
01:13 م | الخميس 27 أبريل 2023
عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية

عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية

قال عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية، إن أم درمان تعاني من مشكلة الغطاء الصحي بعد خروج عدد من المستشفيات الحكومية من الخدمة نتيجة لعدم تمكن الأطقم الصحية من الوصول نتيجة الاشتباكات، إضافة إلى انقطاع الوقود خلال الفترة الماضية.

3 مستشفيات بشمال أم درمان تعود للعمل 

وأضاف «الجندي»، في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض المستشفيات الحكومية عادت للعمل بصورة كاملة، إذ أن هناك 3 مستشفيات بشمال أم درمان عادت للعمل، إضافة لعودة العمل بعدد من المراكز الطبية الخاصة وبعض المراكز الطبية داخل بعض الأحياء.

بعض الصعوبات تواجه عودة المستشفيات الكبرى بأم درمان

وأشار المراسل،إلى أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه بعض المستشفيات الكبرى للعودة للعمل بأم درمان، مثل مستشفى الأطفال، لافتًا إلى أن القطاع الصحي لم يتعافى تمامًا من الأزمة الحالية.

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بقلم هاجر عمر