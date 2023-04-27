معاينة الأماكن المقترحة لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال انعقاد مجلس جامعة مطروح جلسته الثانية والستين، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة عن إنشاء فرع لجامعة الأزهر في مطروح ليكون أول فرع لها بنطاق المحافظة لخدمة طلاب الأزهر من جميع المعاهد بمدن مطروح والذين لا يجدون كلية بمطروح ويضطرون للسفر خارج المحافظة لاستكمال تعليمهم الجامعي بالكليات التابعة للجامعة الأزهر.

أماكن مقترحة لفتح فرع جامعة الأزهر في مطروح

أكد محافظ مطروح على استعدادات المحافظة بالتنسيق مع جامعة الأزهر لفتح فرع لجامعة الأزهر بمطروح وجار حاليا معاينة الأماكن المقترحة لاستضافة فرع الجامعة وذلك بمبنى بكلية التربية وسط المدينة ومبنى الإدارة التعليمية القديم بالكيلو 1 شرق المدينة، وغيرها من الأماكن المقترحة، وذلك للتيسير على الطلاب خريجى الثانوية الأزهرية بمطروح، للتخفيف عنهم واسرهم مشقة وأعباء السفر لتلقي التعليم الجامعى.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتناول المجلس استعدادات جامعة مطروح لإمتحانات النصف الثاني من العام الدراسى، ووجه محافظ مطروح ببيان التهنئة لقيادات وعمداء واساتذة وطلاب جامعة مطروح بمناسبة الأعياد واحتفال مصر بالذكرى 41 لتحرير سيناء.

طلاب الجامعة يشاركون بأوليمبياد المحافظات الحدودية

كما تناول المجلس استعدادات مطروح لاستضافة الاولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمشاركى بمشاركة نحو 1500 لاعب وممثل عن 6 محافظات حدودية مع مشاركة اللاعبين من عدد من الجهات من مطروح منها طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح والتربية والتعليم والأزهر والشباب والرياضة.