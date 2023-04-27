القبض على امرأة متهمة بقتل 12 من أقاربها بـ«السيانيد» في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الخميس، إلقاء القبض على امرأة يشتبه في أنها قتلت 12 من أصدقائها ومعارفها عن طريق تسميمهم بمادة «السيانيد»، بحسب ما ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

تفاصيل التحقيقات الأخيرة

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المتهمة وتُدعى «سارارات رانجسيوثابورن»، في بانكوك أمس الأول، بعد التحقيقات الأخيرة في وفاة إحدى صديقاتها، وأثارت عائلة الضحية الشكوك بعد وفاتها في رحلة مع المشتبه بها في وقت سابق من شهر أبريل الجاري.

وبعد التحقيقات، قالت الشرطة هذا الأسبوع، إنها تعتقد أن «سارارات» قتلت 11 آخرين، من بينهم صديق سابق، وترجح الشرطة أنها أقدمت على قتل ضحاياها لأسباب مالية.

ومن جانبها، نفت سارارات جميع التهم الموجهة إليها، ورفضت السلطات التايلاندية الإفراج عنها بكفالة، وقالت الشرطة إنها سافرت قبل أسبوعين مع صديقتها إلى مقاطعة راتشابوري، غرب بانكوك، حيث شاركتا في طقوس بوذية عند أحد الأنهار في المقاطعة.

وبعد فترة وجيزة، انهارت صديقتها «سيريبورن خانوونج»، وتوفيت على ضفة النهر، وقالت الشرطة إنه تم العثور على آثار «سيانيد» في جسدها أثناء تشريح الجثة، كما فقد هاتفها ومالها وحقائبها عندما تم العثور عليها.

تفاصيل موت الضحايا الآخرين

وقالت السلطات إن الضحايا الآخرين لقوا حتفهم بطريقة مماثلة، لكنها لم تكشف عن مزيد من المعلومات، وأضافت أن جرائم القتل بدأت في عام 2020.

ولم تحدد الشرطة هوية جميع الضحايا، لكنها قامت باستجواب طليق «سارارات»، الذي يعمل ضابطاً في شرطة مقاطعة راتشابوري، وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن الزوجين انفصلا مؤخراً.

وقالت الشرطة إن سارارات كانت تعرف جميع الضحايا وربما كانت مدفوعة بأسباب مالية، وأشارت إلى أن أحدى صديقاتها، التي تعتقد الشرطة أنها كانت مستهدفة، أقرضتها 250 ألف بات تايلاندي، حيث تقيأت المرأة وأغمي عليها بعد تناول الغداء مع سارارات لكنها نجت.

يستخدم السيانيد في تايلاند بشكل كبير

وقالت الشرطة إن أقارب الضحايا أبلغوا أيضا عن فقدان مجوهرات وأموال، لكن الضباط قالوا إن العائلات لم تشتبه في وجود تلاعب في ذلك الوقت، مشيرين إلى أن جمع الأدلة قد يمثل تحديًا، وأضافت الشرطة أنه تم حرق بعض الجثث، ويمكن اكتشاف السيانيد في الجثث بعد عدة أشهر من الوفاة، إذا تم استخدام كمية مميتة.

والسم يلتهم خلايا الجسم من الأكسجين، مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية، تشمل الأعراض المبكرة الدوخة وضيق التنفس والقيء، ويتم تنظيم استخدامه في تايلاند بشكل كبير، ويواجه أولئك الذين يتبين أن لديهم وصولًا غير مصرح به السجن لمدة عامين.