مراد مكرم: «إفيهات» مسلسل علاقة مشروعة لم تكن موجودة في السيناريو

كشف الفنان مراد مكرم كواليس مشاركته في مسلسل علاقة مشروعة، الذي جرى عرضه في الموسم الرمضاني، قائلًا: «أنا مش بختار لوحدي، ولكن عندي فريق بيقرا الأول، ويقول رأيه، وبعدين أقرا ونتناقش، ومن هنا بتيجي فكرة إن الأدوار تكون مختلفة والشخصيات تكون مختلفة».

الإيفيهات في مسلسل علاقة مشروعة

وأضاف مراد مكرم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن «الإيفيهات» المستخدمة في مسلسل علاقة مشروعة لم تكن مكتوبة في السيناريو، متابعًا: «كلها اجتهادات من الممثلين بموافقة المخرج، وهذا نوع من الإبداع».

علاقة مشروعة لكنها غير أخلاقية

وأشار إلى أن معظم النقاشات من السيدات حول المسلسل كانت تدور في فكرة الزواج الثاني وبالتالي لماذا جرى حبسه؟، موضحا: «اتعاقب مش علشان الزواج الثاني، ولكن الأمور تصاعدت لتصل القتل الخطأ، والنقاش حول المسلسل عن علاقة مشروعة لكنها غير أخلاقية.. الستات متحبش الراجل المدلوق».

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.