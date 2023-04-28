الحبس سنة للمتهم بالتعدي على فتاة بالوراق

قضت محكمة جنح الجيزة، بمعاقبة المتهم بالتعدي على فتاة، بالوراق بالحبس سنة بتهمة التسبب لها في جروح وخدوش بمنطقة الوجه والرأس، باستخدام آلة حادة كاتر.

فوجئت بهجوم جارها

وفي وقت سابق حكت «مروة» الضحية إنها تفاجأت بهجوم جارها واعتدائه عليها بآلة حادة وضربها على رأسها بعد غلق باب المنزل عليها لكي يتمكن من تنفيذ فعلته وتشويه وجهها: «قبل ما أنزل سمعت صوت حد طالع ونازل على السلم بس مهتمتش، ولما نزلت لقيت الباب مقفول وحد بيهجم عليا وبيضربني على دماغي»

كما روت تفاصيل الاعتداء عليها:«أنها أصيبت بحالة من الانهيار العصبي وعدم استيعاب ما يحدث لها بعد اعتداء جارها عليها بالضرب، مشيرة إلى أنها حاولت مقاومته ومنعه من الاعتداء عليها، ولكنها فشلت فظلت تصرخ وتطلب الإغاثة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها هذا الشاب على أحد الأشخاص، قائلة ضرب أخوه بالسكينة ومرات أبوه وهي نازلة تصلي الفجر».