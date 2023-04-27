مسلسل جعفر العمدة يقترب من 297 مليون مشاهدة في رمضان

نجح مسلسل جعفر العمدة الذي خاض من خلاله الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني، في تخطي حاجز الـ296 مليون مشاهدة، خلال شهر رمضان فقط، وتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الأمر.

وشاركت شركة ميديا هب المنتجة لمسلسل جعفر العمدة، منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، كشفت من خلاله، عن نسبة مشاهدة العمل، وعلقت عليه قائلة: «جعفر العمدة يتخطى 296.7 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان».

معلومات عن مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة، كان واحدا من أنجح الأعمال الدرامية فى رمضان، ولاقى ردود فعل واسعة، قدمه الفنان محمد رمضان بمشاركة عدد كبير من الفنانين، من بينهم هالة صدقي وإيمان العاصي، منة فضالي وزينة وأحمد داش وأحمد فهيم ومنذر رياحنة ولبنى ونس، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وكان يدور العمل، حول شخصية جعفر العمدة الذي يتزوج من أربعة سيدات، لكنه في الحلقة الأولى يشهد خطف ابنه يوم ولادته، وخلال الأحداث تنطلق رحلته للبحث عن ابنه، ومن فعل به هذا الأمر.