تجديد حبس شخصين لاتهامهما بتجارة المخدرات في القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، استمرار حبس ربة منزل وآخر 15 يومًا للمرة الأولى، على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة الخليفة، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير واف عنها.

معلومات أمنية تؤكد التورط في الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص وسيدة،ومقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين، بمزاولة نشاط اجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، فتم اصطحابهماالى ديوان القسم.

العقوبة قد تصل للسجن المؤبد

قال المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يمارس الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.