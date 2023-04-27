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مصرية عائدة من السودان: «كل الحب والاحترام للجيش.. عاملونا بأدب»

كتب:

أحمد حامد دياب
11:16 م | الخميس 27 أبريل 2023
المصريين العائدين من السودان

المصريين العائدين من السودان

وجهت إحدى المصريات العائدات من السودان، رسالة للدولة المصرية، قائلة: «أنا فخورة بإخواتنا وأبنائنا في القوات المسلحة، لهم كل الحب والاحترام، عاملونا بأدب واحترام، عايزة أقول لهم شكرًا، أولادي كانوا بيدرسوا هناك طب، وكان لازم أقعد معاهم، الأوضاع هناك كانت صعبة، فيه ضرب وقنابل وطيارات».

وأضافت خلال تصريحات خاصة: «عمري ما كنت أتخيل إن يحصل فيها كده، أنا حزينة على السودان، وحزينة إني سايباها كده، ربنا يحفظها ويحفظ مصر»، متابعة: «مكناش بننزل خالص، كنا محبوسين ومكنش فيه تحرك لأي حد».

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