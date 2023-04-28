مد مسابقة تصميم «نوط أبناء النيل» حتى 30 مايو 2023

جدد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش الدعوة للمشاركة في مسابقة تصميم «نوط أبناء النيل»، والتي تُمنح للأطفال المتميزين في كافة المجالات، وفق بيان لها، مشيرة إلى أن جوائز المسابقة تصل 15 ألف جنيه، معلنا مد موعد التقدم للاشتراك في المسابقة إلى يوم 30 مايو 2023.

وقال القطاع في بيان صحفي: استجابة لرغبة الفنانين والطلاب الراغبين في المشاركة بمسابقة تصميم «نوط أبناء النيل»، تقرر مد فترة التقديم في المسابقة لمدة شهر ليكون آخر موعد لإرسال الأعمال 30 مايو 2023 على أن يتم ترحيل باقي المواعيد المُعلنة سابقاً.

وأشار إلى أن الاشتراك في المسابقة مفتوحًا لطلاب وخريجي الكليات الفنية ممن لديهم خبرة في مجال المسابقة، كما يتاح للمتسابق المشاركة بثلاثة تصميمات كحد أقصى.

ومن بين الشروط الفنية التالي:

تنفيذ التصميم باستخدام برامج التصميم الاحترافية مع ضرورة استخدام الرسوم المتجهة والمفتوحة وقابلة للتعديل، على أن يكون مقاس التصميم دائرة قطرها 111 ملي مع دقة تصميم 300 بيكسل/ البوصة، على أن تظهر تفاصيل التصميم واضحة عند التصغير إلى مقاس 37 ملليمتر.، وكذلك أن يتضمن التصميم نص أبناء النيل باللغة العربية.

و تسلم التصميمات مفتوحة على قرص مدمج بأي من الفورمات الرقمية: PSD. EPS. TIFF. بالإضافة نسخة نهائية مغلقة بإحدى الصيغ الآتية: JPG. PDF.