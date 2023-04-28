«القابضة للمياه»: استمرار أعمال صيانة خط صرف بالفيوم وقطع المياه في الدقهلية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرار أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط طرد صرف منشأة البكاري في الفيوم، فضلا عن انقطاع المياه يوم الأحد المقبل ببعض قرى الدقهلية لتنفيذ أعمال الصيانة، إلى جانب إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن خدمة تطهير جميع خزانات المياه للمباني الإدارية والسكنية.

إصلاح الكسر مفاجئ بخطى صرف في الفيوم

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخطي طرد صرف صحي منشأة البكري والمدابغ، لافتة إلى الدفع بعدد كبير من سيارات الكسح والبدالات لسحب المياه من كافة الشوارع المتضررة مع تواجد القيادات على رأس العمل لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

موعد وأماكن قطع المياه بقرى الدقهلية

وفي الدقهلية، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان، قطع المياه الأحد المقبل لمدة 9 ساعات بدءً من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءً، بقرى « دموه، ونجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان»، التابعة لمركز دكرنس للقيام بأعمال إصلاح خط قطر 400 مم بولي إيثيلين بطريق العزازنة.

القيام بأعمال صيانة بخط طرد محطة صرف نشا

وأشارت الشركة إلى قطع المياه الأحد المقبل لمدة 12 ساعة بدءً من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً بقرية نشا التابعة لمركز نبروه لتنفيذ أعمال صيانة بخط طرد محطة صرف نشا.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

مياه الشرقية تقدم خدمة تطهير خزانات المياه

وفي الشرقية، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن تقديم خدمة تطهير خزانات المياه للمباني الإدارية والسكنية، من خلال فريق عمل مدرب باستخدام أحدث معدات وماكينات التنظيف، لافتة إلى إمكانية التواصل والاستفسار عن الخدمة من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.