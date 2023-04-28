رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس جهاز العبور: حملات صباحية ومسائية مكثفة لرفع الإشغالات

التحفظ على 5 «تكاتك» و7 تروسيكلات مخالفة

كتب:

أيمن حمزة
02:52 م | الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس جهاز العبور : حملات صباحية ومسائية بمختلف المناطق لرفع الإشغالات

رئيس جهاز العبور : حملات صباحية ومسائية بمختلف المناطق لرفع الإشغالات

أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شن حملات صباحية ومسائية في المدينة على مدار اليومين الماضيين، نفّذتها لجنة تدخل سريع من إدارة الأمن والتنمية بالجهاز؛ لرفع الإشغالات وضبط شوارع المدينة، واستهدفت الحي الأول، والطريق الرئيسي، وشارع الشباب، ومحيط سنتر الياسمين، وميدان الروضة.

رفع إشغالات الباعة الجائلين

وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنّ الجهاز شنّ حملة أخرى استهدفت «الحي الأول - الحي الثاني - حي الشباب - سنتر الياسمين ومحيطه - إسكان الـ70 مترا - الحي الثامن - إسكان المستقبل - سنتر خان العمار - جزء من الحي التاسع - المنطقة الصناعية الأولى»، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتحفظ على 5 مركبات «توك توك»، و7 مركبات «تروسيكل»، لبيع المأكولات، كما أُزيلت التعديات والإشغالات في المناطق المذكورة بخلاف 3 سلالم حديدية مخالفة في سنتر الياسمين.

 حملات صباحية ومسائية بمختلف المناطق

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن لجنة الإزالة والإدارات المختصة بالجهاز نفذت قرار إزالة الردود الأمامي بالقطعة 5 بلوك 11005 منطقة الـ 800 بالحي الأول، وبالمرور بالحي الأول رُصد استغلال البدروم في نشاط ألعاب «بلاي ستيشن وصالة بلياردو»، بقطعة 9، وتمّ التحفظ على الأدوات والمهمات، وكذلك القطعة 4 بالحي الثاني، إذ رُصدت مخالفة استغلال البدروم مخزن أدوات، كما تمّ المرور بمحور الحي الأول ورفع الإشغالات، والتحفظ على سيارة ربع نقل لبائع متجول، ورفع الإشغالات  بشارعي الشباب والشعراوي والطريق الرئيسي.

اقرأ المزيد:

حملات إزالة لمواجهة المخالفات والتعديات على حرم الطريق بمدينة 6 أكتوبر

«التنمية المحلية»: إزالة المخالفات ومنع التعديات من معايير تقييم رؤساء الأحياء

«القاهرة الجديدة»: استمرار حملات إزالة المخالفات بالتجمعات الثلاثة

أبرز 10 تعديلات في قانون البناء الموحد: إزالة المخالفات وشهادة صلاحية

إزالة الدعاية الانتخابية بطوخ.. والمحافظ يحذر من المخالفات

إزالة المخالفات البنائية

السيسي للمحافظين ومديري الأمن: اللي مش قد إزالة المخالفات يمشي

"الإسكان" تواصل حملات إزالة المخالفات بالعبور

محافظ القاهرة يؤكد إزالة المخالفات حال عدم التصالح وسداد قيمة الجدية

محافظ القاهرة عن عقار الحلمية: لا تهاون في إزالة المخالفات

رئيس «تنمية النوبارية الجديدة» يتفقد مصنع ورق في المنطقة الصناعية الأولى

الفار: أنهينا المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

توفر آلاف فرص عمل.. 10 معلومات عن المنطقة الصناعية الأولى بقنا

"مميش" يسلم "شرق بورسعيد للتنمية" المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية

نشوب حريق بمصنع في المنطقة الصناعية الأولى ببرج العرب

محافظ الإسماعيلية يستعرض مشاكل المنطقة الصناعية الأولى والثانية

بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.