رئيس جهاز العبور: حملات صباحية ومسائية مكثفة لرفع الإشغالات

أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شن حملات صباحية ومسائية في المدينة على مدار اليومين الماضيين، نفّذتها لجنة تدخل سريع من إدارة الأمن والتنمية بالجهاز؛ لرفع الإشغالات وضبط شوارع المدينة، واستهدفت الحي الأول، والطريق الرئيسي، وشارع الشباب، ومحيط سنتر الياسمين، وميدان الروضة.

رفع إشغالات الباعة الجائلين

وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنّ الجهاز شنّ حملة أخرى استهدفت «الحي الأول - الحي الثاني - حي الشباب - سنتر الياسمين ومحيطه - إسكان الـ70 مترا - الحي الثامن - إسكان المستقبل - سنتر خان العمار - جزء من الحي التاسع - المنطقة الصناعية الأولى»، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتحفظ على 5 مركبات «توك توك»، و7 مركبات «تروسيكل»، لبيع المأكولات، كما أُزيلت التعديات والإشغالات في المناطق المذكورة بخلاف 3 سلالم حديدية مخالفة في سنتر الياسمين.

حملات صباحية ومسائية بمختلف المناطق

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن لجنة الإزالة والإدارات المختصة بالجهاز نفذت قرار إزالة الردود الأمامي بالقطعة 5 بلوك 11005 منطقة الـ 800 بالحي الأول، وبالمرور بالحي الأول رُصد استغلال البدروم في نشاط ألعاب «بلاي ستيشن وصالة بلياردو»، بقطعة 9، وتمّ التحفظ على الأدوات والمهمات، وكذلك القطعة 4 بالحي الثاني، إذ رُصدت مخالفة استغلال البدروم مخزن أدوات، كما تمّ المرور بمحور الحي الأول ورفع الإشغالات، والتحفظ على سيارة ربع نقل لبائع متجول، ورفع الإشغالات بشارعي الشباب والشعراوي والطريق الرئيسي.