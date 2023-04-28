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مصرع طفلين وإصابة ثالث في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
11:47 ص | الجمعة 28 أبريل 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة بلشاش بقرية الطاهر بمحافظة كفر الشيخ، بينما أُصيب آخر، كما لقي ثالث طفل مصرعه في حادث سير بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، وجرى نقل جثماني الطفلين لمستشفيي كفر الشيخ العام ودسوق العام.

تفاصيل غرق الطفلين

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بغرق الطفل «ع.ر.ح»، 12 سنة، بترعة بلشاش بقرية الطاهر، وإصابة «إ.ر.ي»، 17 سنة، بصعوبة في التنفس وجرى إنقاذه من الغرق عندما كان يستحمان في ترعة بلشاشة، وجرى نقل جثمان الطفل الأول لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصاب لاستقبال المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع طفل في حادث سير

كما لقي الطفل «ع.م.ا»، 8 سنوات، مقيم بقرية العجوزين بمركز دسوق، في حادث سير بقرية النوايجة بالعجوزين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة.

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بقلم مصطفى عنز