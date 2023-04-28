تفاصيل جريمة شارع 9 بالمقطم.. «جزرة» أحرق سيارة بتحريض من صيدلانية

مشهد مرعب عاشه شاب أثناء مشاهدته النيران تلتهم سيارته أثناء وقوفها أسفل منزله بشارع 9 بدائرة قسم شرطة المقطم، حتى تفحمت بالكامل، وجرى إبلاغ الشرطة بماحدث.

النيران حولت السيارة لكوم رماد

تفاصيل الواقعة عندما تم تسطيرها بدفتر أحوال قسم شرطة المقطم، بعد استقبال بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوجود سيارة مشتعلة بشارع شارع 9 بدائرة القسم وبالانتقال تبين أن السيارة مملوكة لأحد الأشخاص وتفحمت بالكامل أثناء وجودها أسفل منزله، وقرر أنه لا يتهم أحدا بالتسبب في حدوث الواقعة، وتوقع أن يكون سبب اشتعال النيران في سيارته حدوث ماس كهربائي بالضفيرة الخاصة بالسيارة.

كاميرات المراقبة تفضح المتهم

أول أمس الأربعاء الصدفة قام أحد الجيران صاحب كشك موجود على بعد أمتار قليلة من منزل صاحب السيارة المتفحمة، من تفريغ كاميرات المراقبة، لحظة وقوع الحريق، واكتشف وجود شخص هو من قام بإشعال النيران في سيارته.

جزرة أشعل النيران بالسيارة

عاد صاحب السيارة إلى قسم شرطة المقطم لإبلاغ ضباط المباحث، واتهم شخصا ملثما غير معروف بإشعال النيران في سيارته، وبتكثيف التحريات حول الواقعة تبين أن مرتكب الواقعة شخص من القليوبية يدعى «أ.ح» وشهرته «جزرة» يعمل نقاشا، وذلك بتحريض من سيدة تعمل صيدلانية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

فحص السياراة المحترقة

باشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت فريق من المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص السياراة المحترقة، وأمرت بضبط وإحضار الصيدلانية لسماع أقوالها التي أقرت بقيامها بتحريض النقاش بإحداث تلفيات بالسيارة أكثر من مرة، وذلك بإحداث تلفيات بإطار السيارة، ومرة أخرى بإلقاء مادة المازوت على السيارة بسبب خلافات قديمة بينهما.

كما أقرت أنه يوم الواقعة طلبت منه التوجه إلى مكان وجود السيارة وطلبت منه إحداث تلفيات بإطار السيارة، إلا أنها فوجئت عقب ذلك، باتصال هاتفي من النقاش، وأخبرها بأنه قام بإشعال النيران في السيارة بأكملها دون علمها.

وقررت النيابة حجزها 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين استكمال التحريات.