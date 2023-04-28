مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بالمنوفية

لقي شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بقرية كفر داوود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ النهري التابعين للحماية المدنية في المنوفية ونجحوا في انتشال الجثمان، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين مصرع شاب يبلغ من العمر 20 عاما في ترعة بقرية كفر داوود التابعة لدائرة المركز، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بقرية كفر داوود بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

تشييع جثمان شاب غرق في ترعة

وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد من أسرة الشاب.