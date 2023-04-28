ما هي طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي؟

مع ارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات حارة متكررة على مدار فصل الصيف، يستخدم العديد من الأشخاص التكييف الكهربائي خلال فترات النهار خاصة، وهو ما يساهم في زيادة فواتير الكهرباء وارتفاعها بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إرشادات لطرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي لترشيد الاستهلاك.

طرق الاستخدام الأمثل للتكييف

1- تشغيل التكييف على درجة 25

2- المحافظة بشكل دوري على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء.

3- فحص التكييف بصفة مستمرة من أجل التأكد من أن جميع أجزائه تعمل بكفاءة.

3- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى وقت قصير وبأقل استهلاك للكهرباء.

أسعار التكييفات

وتختلف أسعار التكييفات وفق النوع والحصان، وذلك وفقا لما ذكره أحد مواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة، وتأتي كما يلي:

تكييف سبليت 1.5 حصان انفرتر تبريد ديجيتال، بلازما شيلد من تورنيدو، TH-VX12ZEE بسعر يصل إلى نحو 15500 جنيه.

تكييف كاريير أوبتيماكس برو 1.5 حصان بارد فقط 42KHCT12N-708 بسعر يصل إلى نحو 13500 جنيه.

تكييف سبليت انفرتر بارد بتقنية بلازما كلاستر من شارب AY-XP12UHE، 1.5 حصان- فضي، بسعر يصل إلى 20 ألف جنيه.