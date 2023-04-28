«القومي للحضارة» يعرض مجموعة من الصور للحيوانات في فترة ما قبل العصور

أعلن المتحف القومي للحضارة المصرية على صفحته الرسمية عبر «فيس بوك»، مجموعة من المقتنيات الخاصة بالفنان المصري خلال العصور القديمة التي تجسدت في تصوير الحيوانات المختلفة سواء كانت الأليفة أو المفترسة.

الحيوانات كانت جزءاً من الحياة اليومية للمصري القديم

وأضافت إدارة متحف الحضارة في بيان لها منذ قليل، أن الحيوانات كانت جزءاً من الحياة اليومية عند المصري القديم، وارتبطت بعض هذه الكائنات بمعتقدات دينية وأساطير خيالية فتمثلت منها رموز عبرت عن بعض مفاهيم الخير والشر التي استطاع الفنان المصري أن يستنبطها من سلوك هذه الحيوانات.

مجموعة من الصور للحيوانات في الفترة ماقبل التاريخ

وعرض المتحف مجموعة من الصور والمقتنيات التي صور عليها حيوانات متنوعة سواء نحتاً أو نقشاً أو نسجاً، وذلك خلال العصور المختلفة منذ فترة ما قبل التاريخ مروراً بالأسرات المصرية القديمة، بالإضافة إلى ما تم تمثيله في كل من الفن القبطي والفن الإسلامي.

وسبق وعرض المتحف صندوقاً لأجزاء المصحف الشريف مصنوع من الخشب والنحاس والذهب والفضة، تعود إلى العصر المملوكي من القرن الـ8 الهجري و الـ14 الميلادي.