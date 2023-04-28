مسلسل علاقة مشروعة يتخطى 43.5 مليون مشاهدة في رمضان

أعلنت «سعدي - جوهر» الشركة المنتجة لمسلسل علاقة مشروعة، عبر «إنستجرام»، تخطي المسلسل 43.5 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان.

ونشرت الشركة عبر «إنستجرام»، البوستر الدعائي لمسلسل علاقة مشروعة، وعلقت عليه: «علاقة مشروعة يتخطى 43.5 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان».

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، بسنت شوقي، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية إذ يتزوج ياسر جلال من طليقة صديقة سرا رغم الصداقة القوية التي تربطها مع زوجته الأولى.