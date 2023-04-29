جدول حفلات ساقية الصاوي في مايو 2023.. «الهلباوي» والمولوية وأم كلثوم

أعلنت ساقية الصاوي، اليوم السبت، جدول حفلات شهر مايو المقبل، ويتضمن باقة متنوعة من الأمسيات والحفلات والعروض المسرحية.

وأوضحت الساقية، أن حفلات شهر مايو تنطلق في اليوم الأول وتنتهي في 28 من ذات الشهر، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في هذا التقرير تفاصيل الحفلات.

حفلات ساقية الصاوي في مايو 2023

- 1 مايو، مسرحية «موت إبليس»، تبدأ من 7 حتى 9 مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 60 جنيها.

- 3 مايو، حفل «حوارات باند»، بسعر يبدأ من 80 جنيها، في تمام الساعة الثامنة مساء.

- 4 مايو، حفل أم كلثوم، بسعر يبدأ من 50 جنيه، ويبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وحفل آخر على مسرح ساقية الصاوي في نفس اليوم يبدأ من الثامنة والنصف وحتى العاشرة.

- 5 مايو، حفل للمنشد على الهلباوي، في تمام الساعة الثامنة مساء، بسعر تذكرة يبدأ من 100 جنيه.

- 6 مايو، حفل «ملاذ» بسعر تذكرة يبدأ من 120 جنيها، في تمام الساعة الثامنة مساءا، ثم حفل للفنانة السورية الجزائرية تالا طرقان، ويبدأ في الثامنة مساء وينتهي العاشرة، بسعر تذكرة يبدأ من 150 جنيها.

- 9 مايو، حفل غنائي «مشروع مصر» لفادي رشدي، في تمام الثامنة مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 80 جنيها.

- 11 مايو، حفل المولوية المصرية لعامر التوني في الثامنة مساءً بسعر يبدأ من 100 جنيه، ثم يليه حفل Stand up comedy - Comedy Stuff من الثامنة مساء حتى العاشرة، بسعر تذكرة يبدأ من 120 جنيها.

- 12 مايو، حفل «وجدان» في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 80 جنيها، ثم يلية حفل «مُلهَم» في تمام الثامنة بسعر يبدأ من 150 جنيها.

- 19 مايو، حفل «الأخوة أبو شعر»، في تمام الثامنة، بسعر تذكرة يبدأ من 100 جنيه.

- 28 مايو، حفل «الفن الصادق» لإسماعيل صادق في تمام الثامنة مساء، بسعر يبدأ من 100 جنيه.