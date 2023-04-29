ختام منافسات الاسكيت بكأس العالم للرماية في العاصمة الإدارية اليوم

تختتم اليوم، منافسات الاسكيت لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري، وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميا ورامية من مختلف أنحاء العالم.

ختام منافسات 50 متر اسكيت رجال وسيدات

وتبدأ المنافسات بمشاركة ساخنة بين الرماة الذين وصلوا لدور قبل النهائي في مسابقة الاسكيت 50 مترا للرجال والسيدات، ثم تختتم المنافسات بمسابقة تصفيات الدور النهائي والمنافسة على الميداليات الذهبية رجال وسيدات.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن المنافسات شهدت قوة كبيرة على مستوى الرجال والسيدات، مؤكداً أن البطولة تشهد حضور أبطال كأس العالم للرماية من جميع الدول، وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

وأشار إلى أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.

وتبدأ غدا الأحد، منتخبات الرماية المشاركة في البطولة التدريبات الرسمية استعدادا لخوض منافسات «التراب» التي ستقام على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.