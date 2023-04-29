عقوبة الأنشطة المخالفة لتطبيق التوقيت الصيفي للمحلات.. تصل لسحب الترخيص

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّه على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية الالتزام بالمواعيد الصيفية بشأن فتح وغلق المحلات التجارية حتى لا يقع المخالف تحت طائلة العقوبات المقررة، إذ أنَّ عقوبة المحلات المخالفة لتطبيق التوقيت الصيفي في غلق المحلات تبدأ بالإنذار ثم الغلق في حالة تكرار المخالفة، ثم سحب الترخيص لو استمرت مخالفة مواعيد الغلق.

ضبط الشارع

وأضاف «قاسم»، لـ«الوطن»، أنَّ تطبيق التوقيت الصيفي لعمل المحلات بدأ من أمس الجمعة 28 أبريل ومستمر حتى آخر خميس من أكتوبر 2023 لضبط العمل بالشارع والعمل على ترشيد الطاقة وإتاحة الفرصة لهيئات وشركات النظافة القيام بدورها في تنظيف الشوارع والميادين والحفاظ على المظهر الحضاري، والحد من إزعاج السكان.

وأشار إلى أنَّ وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات تطبيق مواعيد غلق المحلات، والوحدات المحلية بالمحافظات تنسق مع الأمن لمتابعة تطبيق التوقيت الصيفي في فتح وغلق المحلات والمطاعم والورش والكافيهات من خلال تكثيف الحملات بالشوارع لمتابعة الالتزام بمواعيد فتح وغلق الأنشطة التجارية واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين.

مواعيد المحلات والمطاعم

وتضمن التوقيت الصيفي لغلق المحلات، استمرار عمل المحلات والمولات التجارية من 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ومدّ العمل حتى 12 منتصف الليل أيام الاجازة والخميس والجمعة، أما مواعيد المطاعم والكافيهات تبدأ من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، أما مواعيد عمل الورش من 8 صباحًا حتى 7 مساءً باستثناء الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود.

ومن الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات والمطاعم والصيدليات ومحلات البقالة والمخابز والسوبر ماركت، كما يتمّ استثناء محلات الفاكهة والخضار والدواجن وأسواق الجملة، وأيضًا يتمّ السماح بالعمل على مدار 24 ساعة لكل خدمات الدليفري من المطاعم والكافيهات.