إنشاء وتطوير 222 منشأة طبية بالقرى المستهدفة ضمن مشروعات «حياة كريمة»

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى سوهاج، بلغت 222 مشروعا ما بين إنشاء جديد وتطوير.

إنشاء 135 وحدة صحية ومركز طبي جديد

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة المشروعات شملت إنشاء 135 وحدة صحية ومركز طبي جديد، وتطوير ورفع كفاءة 44 وحدة صحية، وإنشاء 35 نقطة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 8 مستشفيات، لافتا إلى الانتهاء من العديد من تلك المشروعات، واستمرار العمل في بعض المشروعات الأخرى بنسب تنفيذ متقدمة.

تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وأكد «الفقي»، أهمية تلك المشروعات في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بقرى المحافظة المستهدفة، وتغيير واقع الريف إلى الأفضل من خلال العمل على توفير كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بالقرية.