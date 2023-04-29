حبس متهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها عبر أحد المواقع الإلكترونية، وتشغيل الأموال في تجارة قطع غيار السيارات.

وكشفت التحقيقات في الواقعة استيلاء المتهم على مبلغ 5 ملايين جنيه، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط متهم بتوظيف الأموال

كانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» تحت اسم «MIXCO» والإعلان من خلاله عن تلقيه أموالا من المواطنين بدعوى استثمارها لهم في مجال تجارة قطع غيار السيارات والملابس مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية على خلاف الحقيقة.

المتهم أغرى ضحاياه بالأرباح

وتم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وتوصلت تحريات مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إلى قيام المتهم بالتحصل على تلك المبالغ المالية عن طريق الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروينة على الموقع والتي يتم تحويلها من خلال شركة وساطة إلكترونية لحسابه الشخصي بأحد البنوك أو من خلال تحويل المبلغ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه تقريبا من ضحاياه وتم حصرها من خلال تتبع عمليات الإيداع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته هاتف محمول وجهاز حاسب آلي وبفحصهما فنيا تبين احتوائما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بممارسته لذلك النشاط الإجرامي وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.