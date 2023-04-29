تأسيس أول فريق كرة قدم من الصم والبكم بالبحيرة.. 11 لاعبا ومترجم إشارة

قال ياسر عادل جابر، مؤسس رابطة ذوي الهمم في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، إن المحافظة تضم فريق كرة قدم «خماسية» من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن مركز أبو المطامير يشهد تأسيس أول فريق لكرة القدم من الصم والبكم، ويضم 11 لاعبًا في الملعب أسوة بالأسوياء.

وأضاف «جابر»، أن رئيس المركز يقدم الدعم الكامل لفريق كرة القدم «قادرون باختلاف» للصم بأبو المطامير، وأن الاهتمام بذوي الهمم مستمر والبحث عن النماذج المبهمة بينهم مستمر في كافة القطاعات ليس الرياضي فقط، مشدداً على أهمية تفاعل المجتمع المدني مع هذه النماذج ودعمها ورعايتها.

وأوضح أن هناك تحركات واسعة للاهتمام بذوي الهمم، لافتا إلى أن هذه النماذج تمكنت من صناعة تاريخها الخاص، موضحا أنهم أصبحوا شخصيات ملهمة ونجحوا في أن يكونوا حديث العالم.

وأشار إلى أن هناك دعم كامل لفريق كرة القدم «قادرون باختلاف» للصم في أبو المطامير، مؤكدا أن الاهتمام بذوي الهمم والبحث عن نماذج ملهمة منهم مستمر في كافة القطاعات.

اختيار فريق كرة القدم للصم والبكم

وذكر أنه تم اختيار أعضاء الفريق الجديد للصم والبكم، من بندر أبوالمطامير والقرى والنجوع، ويتم التعامل مع اللاعبين من خلال مترجمي إشارة.

فريق الصم والبكم يضم مواهب عديدة

وأوضح أن الفريق يضم مواهب رياضية متعددة لعبت في فرق رياضية سابقا، وبينهم من حصل على ميداليات، ومنهم أبانوب لطفي هندي، وفارس كريم عبدالرازق، ومحمود حلمي كمال، وأحمد صلاح الدين، وأحمد علي السيد عشري ومروان محمود الورداني وعبدالعزيز سعيد عبدالعزيز، وشريف أحمد السيد وإبراهيم مصطفى سعد.

وأشار أن الهدف من تأسيس الفريق الكروي من ذوي الاحتياجات الخاصة هو تلبية احتياجاتهم من ممارسة الرياضة باعتبارها حق للجميع، مؤكداً أن التجربة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية بمصر التي تُعطي المثل والقدوة في التعامل مع ذوي الهمم ودمجهم مع المجتمع.