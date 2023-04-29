مدبولي: الدولة المصرية شغلها الشاغل دعم القطاعات الإنتاجية

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بأعياد القيامة المجيد وعيد الفطر وعيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، مضيفا: «فرصة عظيمة إننا نتذكر هذه الملحمة العظيمة في تحرير أرض سيناء الطاهرة»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز».

وأضاف «مدبولي»، أنه تشرف اليوم، بزيارة مدينتي العاشر من رمضان ومدينة العبور الجديدة، «تفقدنا 3 مصانع كبار، الـ 3 مصانع دول الشيء اللي يدعو للسعادة والفخر، مش فقط بينتجوا للسوق المحلية وده هدف مهم جدا، ولكن أيضا جزء كبير جدا من إنتاجهم بيبقى بغرض التصدير».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «ده في ضوء حرص الحكومة على زيادة التصدير واللي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الدولة شغلها الشاغل القطاعات الإنتاجية زي الصناعة والزراعة، وجودنا في الـ 3 مصانع رسالة مهمة نشوف حجم أعمالها وخططها التوسعية، اللي على الرغم من الأزمة الكبيرة جدا اللي بيمر بيها العالم ومصر جزء من هذا العالم، بيعملوا توسعات».