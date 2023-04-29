روسيا: نعتزم تقديم احتجاج رسمي بعد الاستيلاء على مدرسة تابعة لنا في وارسو

أعلن السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف أن بلاده تعتزم تقديم احتجاج رسمي بسبب الاستيلاء على المدرسة التابعة للسفارة في وارسو.

وقال أندرييف - في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك»، اليوم السبت - «إن هذا العمل غير قانوني وانتهاك لاتفاقية فيينا في العلاقات الدبلوماسية.. وبطبيعة الحال، فإن موسكو سوف تقدم احتجاجا رسميا لـ بولندا».

روسيا: سنجد مكانًا لمواصلة عمل المدرسة

وأشار إلى أنه سيكون هناك رد فعل على تصرفات السلطات البولندية، مضيفا: «سنجد مكانًا لمواصلة عمل المدرسة، وستواصل المدرسة العمل في أماكن أخرى للبعثة الدبلوماسية، وسيتم ضمان إكمال العام الدراسي بشكل طبيعي وإنهاء الامتحانات».

وكان مستشار السفارة الروسية في وارسو أندري أورداش قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الشرطة البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة ومنحت موظفي المدرسة مهلة لمغادرة المبنى.

وأضاف أورداش: «الشرطة البولندية اقتحمت مبنى مدرسة تابع للسفارة الروسية بوارسو ومنحت الموظفين مهلة حتى مساء اليوم لمغادرة المكان»، مشيرا إلى أن السلطات البولندية تنتهك اتفاقية فيينا باقتحامها المدرسة التابعة للسفارة الروسية بوارسو، مؤكدا أن بلاده ستتخذ ردا على تلك الإجراءات.