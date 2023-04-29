تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1950 حالة بقرية صفط الخمار بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، إطلاق عدد من القوافل الطبية والعلاجية بالقرى والمراكز، في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمختلف فئات المواطنين.

قافلة طبية بقرية صفط الخمار

وأطلقت مديرية الصحة قافلة بقرية صفط الخمار في غرب مركز المنيا، حيث أسفرت فعاليات القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1950 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تخصصات طبية مختلفة

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت مختلف التخصصات الطبية، حيث تم الكشف على 283 حالة جراحة، 501 حالة أطفال، 230 باطنة، 109 نساء، 141 أسنان، 273 جلدية،217 أنف وأذن، 54 تنظيم أسرة، كما تم إجراء 91 تحاليل مختلفة، وإجراء 14 موجات صوتيه، وإجراء 4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر، 109 متردد وتم إجراء خلع أسنان لـ 9 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 33 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 99 متردد وجرى استخدام 11 عيادة متنقلة.