درجات الحرارة غدا.. أمطار ورياح ونسب الرطوبة تصل إلى 70

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد الموافق 30 أبريل، إذ يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما تكون مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نسبة الرطوبة غدا

وتصل نسبة الرطوبة إلى 70 على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتصل إلى 75 على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وحذر خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة المواطنين باتخاذ حذرهم عند الخروج في فترات متأخرة.

درجات الحرارة غدا

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد الموافق 30 أبريل 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 25 - 15

- العاصمة الإدارية 25 - 15

- أكتوبر 25- 15

- بنها 25- 15

- دمنهور 24- 15

- وادي النطرون 23 - 15

- كفر الشيخ 24- 16

- المنصورة 24- 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 24- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 26- 14

- السويس 25- 16

- العريش 22- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 22- 7

- كاترين 20- 05

- الطور 27- 19

- طابا 22- 18

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

- شرم الشيخ 28- 20

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

- الإسكندرية 22- 16

- العلمين الجديدة 22- 16

- مطروح 21- 16

- السلوم 22 - 15

- سيوة 26- 13

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 28- 20

- سفاجا 29- 21

- مرسى علم 28- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 20

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 26- 14

- المنيا 26- 14

- أسيوط 26- 15

- سوهاج 27- 16

- قنا 29- 17

- الأقصر 30- 18

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

- أسوان 30- 19

- الوادي الجديد 29- 15

- أبوسمبل 30- 19.