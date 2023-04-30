«لو عايز تقدم شكوى بسبب تلف عداد الكهرباء وهو مش باسمك».. اعرف التفاصيل

يتساءل عدد كبير من مستأجري الوحدات السكنية بنظام التعاقد بمدة محددة وفقا لقانون الإيجارات السكنية الجديد عن إمكانية تقديم شكوى لفرع إحدى شبكات توزيع الكهرباء في حال تلف العداد أو أن يكون به عطل وعداد الكهرباء ليس باسمه.

جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية تتعامل مع حائز العين

كشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات الواقعة بنطاق عمل شركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية تتعامل مع حائز العين وعلى المشترك أن يتوجه إلى الإدارة أو الهندسة التابع لها وإبلاغ عطل العداد أو تلفه.

إصلاح عداد الكهرباء أو استبداله مع عمل تقدير الاستهلاك عن فترة التلف

وأشارت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» عبر المنشور إلى أن شركة توزيع الكهرباء ستقوم في هذه الحالة بفحص العداد، لافتا إلى أنه في حالة وجود تلف في العداد يتم إصلاحه أو استبداله مع عمل تقدير للاستهلاك عن فترة التلف.

الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن عند نقل ملكية عداد الكهرباء

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأوراق والمستندات المطلوبة والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن عند نقل ملكية عداد الكهرباء وهي:

- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

في حال نقل ملكية عداد الكهرباء بتوكيل

- في حال عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

نقل ملكية العداد سواء بحضور المالك الأصلي أو بتوكيل منه

وأشار الجهاز إلى أن أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد سواء كان بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامٍ أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

- تقديم الأوراق المذكورة أعلاه مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

- مع ملاحظة أنه في حال شراء منزل أو عقار من ورثة يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.