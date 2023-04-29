حبس شخصين بتهمة قتل جارهما 4 أيام على ذمة التحقيق بطنطا

قررت جهات التحقيق بمركز طنطا، حبس شخصين على ذمة التحقيقات في واقعة قتل شاب في العقد الرابع من العمر، بعد التعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة» وإصابته بطعنة نافذة، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، بقرية شبرا النملة التابعة لمركز ومدينة طنطا.

تفاصيل جريمة القتل في طنطا

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن وصول هاني الحبيشي، في العقد الرابع من العمر، ومقيم بقرية شبرا النملة، بدائرة مركز شرطة طنطا، إلى مستشفى طنطا الجامعي، مصابا بطعنة نافذة، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مع 2 آخرين، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

ضبط المتهمين في جريمة طنطا

تبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن المشاجرة بسبب خلافات سابقة وجيران، وتم ضبط المتهمين، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.