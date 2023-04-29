مريم أبو حجر تحصد 36 مليون مشاهدة بأغنية «عم الجامد»

حققت المطربة مريم أبو حجر، نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتها الجديدة «عم الجامد»، التي طرحتها عبر جميع المنصات خلال الأيام الماضية، وذلك بعد غنائها مع الفنان تامر حسني.

غناء مريم أبوحجر مع تامر حسني

وكانت مريم أبو حجر، شاركت تامر حسني في إحدى حفلاته الغنائية وقاما بغناء أغنية «اطمن»، وحققت نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا، حيث حققت الأغنية التي قامت بغنائها نحو مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

نجاح أغنية عم الجامد لمريم أبو حجر

وحققت أغنية «عم الجامد» لمريم أبو حجر، 36 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، وأصبحت تريند على الموقع نفسه.

بينما حققت الأغنية عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» مليون مشاهدة، حيث جاءت من كلمات زياد وائل، وألحان حمني، ميكس آند ماستر عمرو الخضري، والجيتار مصطفى نصر.