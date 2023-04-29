إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق عين كليوباترا بسيوة

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق عين كليوباترا اتجاه أغورمي في مدينة سيوة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطر قسم شرطة سيوة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث سيوة

استقبلت مستشفى سيوة المركزي، مساء اليوم السبت، مصابي حادث سيارة عين كليوباترا، وننشر الأسماء والحالات وهم: علي عبيد علي 21 سنة من سيوة مصاب بكسر في الفخذ الأيسر، وفارس راضي جمعة 21 سنة من القاهرة مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمه، مع كسر مضاعف فى الساق، وسامح أحمد طارق 22 سنة من الجيزه مصاب بكدمات بالجسم والوجه، وعمر سليمان محمد 21 سنة من سيوة مصا باشتباه مابعد الارتجاج وخالد ابوالقاسم محمد 26 سنة من سيوة مصاب بكدمات بالجسم والوجه، ومحمود مصطفي ادم 78 سنة من الجيزه مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، ومحمدعبدالله محمد 16 سنة من سيوة مصاب بكدمات وجروح، وحسين ابوالقاسم احمد 21 سنة من سيوة مصاب بكمدات متفرقة بالجسم، وأسامه أحمد محمد 21 سنة من سيوة مصاب بكدمات بسيطة، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم من عمل الأشعة، وإجراء التحاليل من خلال فريق الإنتشار السريع في قسم الطوارىء والإستقبال بمستشفى سيوة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيوة إلى موقع الحادث وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوعة والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق.