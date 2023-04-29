«الوزراء»: 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات السياحية ضمن «التمويل الميسر»

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة يشهد حاليا أداء جيدا للغاية، ومصر أصبحت من الوجهات المفضلة بفضل ما تتمتع حاليا الدولة من استقرار، وكان هناك مطلب للقطاع السياحي بأنه يستفيد من مبادرة التمويل الميسر التي طرحتها الدولة للقطاع الصناعي والزراعي، وجرت الموافقة على ذلك.

مبادرة التمويل الميسر

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المبادرة موجهة لثلاثة قطاعات، ليس فقط الزراعي والصناعي ولكن أيضا السياحي.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تتضمن تمويل مقداره 150 مليار جنيه على مدار 5 سنوات، ويستطيع القطاع السياحي الاستفادة من المبادرة بما قيمته 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات السياحية الراغبة بالاقتراض والسداد بفائدة ميسرة.

البرنامج الجديد المميكن لدعم الصادرات

وأشار إلى أن هناك تحولا إيجابيا وجذريا في البرنامج الجديد المميكن لدعم الصادرات، إذ بلغت قيمة البرنامج القديم في العام الواحد 8 مليارات جنيه، بينما قيمة البرنامج الجديد في العام الواحد 30 مليار جنيه بزيادة تقترب من 4 أضعاف قيمة البرنامج في العام الواحد.