نهى عابدين عن مسلسل تحت الوصاية: «جه على الوجع»

قالت الفنانة نهى عابدين، إن السبب الرئيسي لتأثر الناس بمسلسل تحت الوصاية، هو تعرض السيدات للظلم في كثير من حقوقهن: «المسلسل جه على الوجع».

نهى عابدين ومسلسل ونوس

وأضافت نهى خلال استضافتها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة CBC: «عرفت أني على الطريق كممثلة لما اشتغلت في ونوس وحلاوة الدنيا، قبلها عملت أدوار صغيرة وبسيطة، لكن في الأدوار اللي عملتها في المسلسلين إني قدرت أخرج المساحة اللي عندي».

وعن مسلسلات الـ 15 حلقة، قالت: «المقياس فيها استمرار الإيقاع من أول حلقة لآخر حلقة، هناك مسلسلات 30 حلقة وتشد الناس وفي مسلسلات 15 حلقة وما تشدش الناس والعكس».

نهى عابدين والاعتزال

وعن تفكيرها في الاعتزال، قالت: «أنا شخص حمول لكن جاء علي وقت مش قادرة أكمل وفكرت في الاعتزال، فالحياة كلها دوائر متصلة لا بد كلها تكمل بعضها».