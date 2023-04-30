4 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات.. أمطار ونشاط للرياح

تشهد المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة، عددا من الظواهر الجوية بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حاليا، كما تشهد المدن انخفاضا في درجات الحرارة والتي تصل في 14 درجة للصغرى في بعض مدن الصعيد، ومن المتوقع بدء تحسن حالة الطقس والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة من يوم الثلاثاء المقبل وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

الظواهر الجوية في المحافظات اليوم الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود عدد من الظواهر الجوية علي المحافظات خلال اليوم الأحد، وتشمل الآتي:

1- أمطار خفيفة علي فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

2- يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء على مستوى الجمهورية.

3- تشهد الأمواج ارتفاعاً كبيرا من 1.5 إلى 2 متر في البحر المتوسط والبحر الأحمر

4- سرعة الرياح في المحافظات معتدلة في أغلب المحافظات ونشطة أحيانا في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشطة أيضا في جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس غدا الاثنين في المحافظات والظواهر الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاثنين، تكون بها عدد من الظواهر الجوية أيضا والتي من بينها شبورة مائية صباحا، ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.