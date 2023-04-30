قمة مصرية يابانية في القاهرة اليوم

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ اليوم يشهد عقد قمة مصرية يابانية في القاهرة، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الذي يزور مصر لمدة 3 أيام.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أنّ مصر هي الوجهه الأولى لرئيس الوزراء الياباني في جوله له بالقارة الأفريقية، موضحا أنّ المباحثات المصرية اليايانية ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.