إزالة 50 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية 

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن بدء تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت إزالة 50 حالة تعدٍ على مساحة 7 آلاف و36 متر مباني و11 فدانا و20 قيراطا بنطاق المحافظة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 33 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و36 متر مباني، و17 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة على مساحة 11 فدانا و20 قيراطا و9 أسهم بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات

وأكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.