تحذيرات شديدة للمسافرين على الطرق الخميس والجمعة.. هدئ السرعة

نصائح وتحذيرات شديدة وجهتها الأرصاد والمرور للمسافرين، العائدين من أعمالهم بمحافظات غير إقامتهم، أو المسافرين لقضاء يوم الإجازة، بسبب التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، يومي الخميس والجمعة المقبلين، ووجود ظاهرتين جويتين يجب على المسافرين وقائدى السيارات اتخاذ الحذر نحوهما.

الشبورة المائية على الطرق

وإحدى الظاهرتين، اللتين يشهدهما طقس الخميس والجمعة المقبلين، وتعد من أخطر الظواهر الجوية، تأثيراً بالسلب على المسافرين وقائدى السيارات على الطرق، هى تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، على العديد من الطرق على مستوى محافظات الجمهورية.

الطرق المتوقع تكوّن الشبورة عليها

وتشهد الطرق تكون الشبورة المائية صباحاً، الخميس والجمعة المقبلين، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وهي بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، والوجه البحرى ووسط سيناء.

كذلك تتكون الشبورة المائية صباحا، الخميس والجمعة المقبلين، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

نشاط حركة الرياح

والظاهرة الثانية التي يشهدها طقس الخميس والجمعة المقبلين هي أن تكون الشبورة المائية على هذه الطرق، مصحوبة بنشاط لحركة الرياح، ما ينعكس بصعوبات على قائدي السيارت، سواء في السير ومواجهة السيارة للرياح، أو خلال الانتظار.

نصائح للسير على الطرق المتواجد بها الشبورة

وتنصح الإدارة العامة للمرور والإدارات التابعة في المختلفة بالمحافظات، عند تواجد الشبورة على الطرق، باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية منها تشغيل المساحات بشكل مستمر، وإضاءة كل أنوار السيارة، واستخدام الكشافات المضادة للشبورة، وعدم التوقف في نهر الطريق لأي سبب من الأسباب، وضبط المسافات بين السيارات على الطريق والحفاظ على مسافة آمنة، والسير بهدوء وبسرعة مناسبة لكثافة الشبورة.