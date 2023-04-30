إزالة 28 حالة تعد على أملاك الدولة في المحلة وطنطا ضمن الموجة 21 «صور»

شهدت محافظة الغربية انطلاق الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تستمر حتى 14 من يوليو المقبل.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إزالة 28 حالة بإجمالي 1480 م2 و8 قراريط و8 أسهم، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى خلال اليوم الأول من انطلاق حملة إزالة التعديات بإزالة حالتين تعد على أملاك الدولة، وحالتين من المتغيرات المكانية، إلى جانب 16 حالة تعد على ولايات أخرى، كما قام المركز بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد على الأراضي الزراعية بالوحدتين المحليتين المعتمدية وسامول.

التعامل الفوري

وأشار المحافظ إلى أن اليوم الأول من تنفيذ الحملة بمركز ومدينة زفتى أسفر عن التعامل الفوري مع 3 متغيرات تم تسجيلها بقرى الغريب وسندبسط، موضحا أن مركز طنطا شهد خلال اليوم الأول من تنفيذ الحملة، إزالة حالتين بناء مخالف بقرية كفر الشيخ سليم، عبارة عن أعمدة بالدور الثالث علوي على مساحات 100 متر ، 90 متر.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، لإزالة كافة أشكال التعديات الصادر لها قرارات إزالة سابقة طبقا للجدول الزمني، إلى جانب إزالة التعديات في المهد وإزالة التعديات التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

موعد الموجة الـ21

يذكر أن حملات الموجة 21 بدأت من السبت الموافق 29 أبريل وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.