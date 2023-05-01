«سلة الصيد» يعتلي قمة مجموعته بدوري الدرجة الأولى بعد الفوز على العبور

حقق فريق نادي الصيد فوزا غاليا وثمينا، على العبور في كرة السلة، خلال المباراة، التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب الصالة المغطاة بنادي «سيتي كلوب»، بمدينة كفر الشيخ، بنتيجة 79 للصيد، 68 للعبور.

واعتلى نادي الصيد بذلك الفوز صدارة المجموعة، ضمن بطولة دوري الدرجة الأولى «رجال»، لكرة السلة، المؤهلة للصعود بدوري الممتاز «ب»، التي تقام في الفترة من 26 أبريل، حتى 1 مايو، بمشاركة 6 فرق، وهي «العبور، الصيد، شباب بلقاس، أسوان، أبو كبير، والترسانة».

الفوز بـ4 مباريات على التوالي وتصدر المجموعة

أكد الكابتن وائل حمد، المدير الفني لنادي الصيد لكرة السلة، لـ«الوطن»، أن فريقة حقق الفوز في 4 مباريات على التوالي، «أسوان، شباب بلقاس، أبو كبير»، وأخيرا العبور، لافتا إلى أن المواجهة كانت حاسمة وعلى «صفيح ساخن»، لتأكيد اعتلاء صدارة المجموعة، مشيرا إلى أنه أعطى عدد من المحاضرات قبل المباراة، لتحفيز اللاعبين على الفوز بالمباراة.

دعم ومسانده قوية من أجل الصعود

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة مجهود وتعب لاعبي الفريق، فضلا عن دعم ومساندة مجلس إدارة نادي الصيد، موجها الشكر لهم على ما بذلوه لدعم الفريق، حتى يكون في صدارة المجموعة.