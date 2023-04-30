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طالب يفقأ عين زميله أثناء لهوهما فى الشارع ببولاق الدكرور

كتب:

 جيهان عبد العزيز
08:06 م | الأحد 30 أبريل 2023
سيارة أسعاف- ارشيفية

سيارة أسعاف- ارشيفية

اصيب طالب بانفجار فى العين بعد أإلقاء زميله طوبة عليه أثناء لهوهما في الشارع، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البلاغ بالواقعة

عن تفاصيل الحادث، تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث بولاق الدكرور يفيد فيه حضور عامل 40 سنة، إلى القسم وقام بعمل محضر وأفاد فيه إصابة نجله طالب 11 سنة بانفطار بالعين اليسرى.

تحرير محضر وتقديم تقرير طبي بالحادث

وقدم المجني عليه تقريرا طبيا من مستشفى القصر العينى واتهم زميله، طالب 10 سنوات، بقيام باصابه نجله أثناء لهوهما فى الشارع وتحرر محضر بالواقعة وإحالة العقيد محمد الصغير مفتش المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم  جيهان عبد العزيز