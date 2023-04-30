فريق طبي في مستشفى بنها ينقذ حياة رضيعة بسبب عيب نادر

تمكَّن الفريق الطبي الجراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها تحت قيادة الدكتور محمد محمد متولي، نائب المدير ورئيس قسم الجراحة، من إنقاذ حياة رضيعة تعاني من عيب خلقي نادر بالوريد البابي الكبدي والأوعية الدموية بالبطن.

تفاصيل إنقاذ حياة طفلة ببنها التخصصي للأطفال

وأوضح بيان صادر من المستشفى أن الجراحة أجريت تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة الدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى.

واوضح بيان المستشفى، تفاصيل الحالة التي بدأت بحضور الطفلة، عمرها 7 شهور، بصحبة والديها، إلى المستشفى يوم 19/4/2023 بعد معاناة من عدم المقدرة لاكتشاف وتشخيص الحالة.

إجراء جراحة لإصلاح عيب نادر لطفلة ببنها التخصصي

وبإجراء الفحوصات الطبية ببنها التخصصي للأطفال تبين أنها تعاني من قيء مستمر وشديد وتم استقبالها بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها وبعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة وعمل استكشاف للحالة جراحيا، حيث تم اكتشاف وجود عيب خلقي بالوريد البابي الكبدى مسببا وجود انسداد معوي.

وأضاف البيان أنه تم إجراء الجراحة وإعادة توصيل الاثنى عشر بالأمعاء الدقيقة ما بعد الوريد، واستمرت الحالة تحت الملاحظة والعلاج، إلى أن تم الله عليها بالشفاء التام.

وأوضح البيان أن الطفلة خرجت اليوم من المستشفى وهى بصحة جيدة، ووجَّه الأب الشكر والعرفان لكل من الفريق الطبى والتمريض والعاملين لما بذلوه من جهد.

والجدير بالذكر أن قسم جراحة الأطفال أجرى ما يقرب من 400 عملية جراحية متنوعة بين استخدام المنظار الجراحي والفتح الجراحي خلال شهر أبريل 2023 ساهمت في إنقاذ حياة عدد من الأطفال المترددين على المستشفى والمرضى.