مدير مبادرة «المقبلين على الزواج» لقناة الناس: الفحص الطبي مثل السؤال على العريس

قالت الدكتورة رنا جلال، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بقطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إن المبادرة مهمة للغاية، وتعتبر خطوة ضرورية قبل إتمام الزواج، مؤكدة: «الفحص الطبي مثل السؤال على العريس والعروسة قبل الارتباط»، لافتة إلى أنه لا يعتد بالتحاليل التي يتم إجراؤها في مراكز خاصة».

الأمراض المعدية

وأوضحت جلال في مداخلة هاتفية خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الزواج رحلة لازم نكون مستعدين لها، ونعرف صحتنا أخبارها إيه وأخبار أولادنا اللي هيكونوا نتاج الزواج ده، طبعا المبادرة بتغطي على 3 مراحل وهي معرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية منها فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، وبعض الأمراض المعدية منها الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبدي الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب، وقياس التغيرات النفسية هل ممكن تأثر على الحياة الزوجية من عدمه».

وتابعت: «المبادرة ليست جهة منع زواج، كل ما نقدمه مشورة فقط، وبنعرف الناس وضعها الصحي، ولو في ضرورة ممكن نساعدهم لو في مشكلة سواء صحية أو نفسية، وكل الرسوم للفرد الواحد 180 جنيها بجانب 40 جنيها لطبع الشهادة، وهذا أجر رمزي مقابل الخدمة، وهناك سرية شديدة في غرفة المشورة مفيش حد هيعرف تفاصيل اللي اتقال إلا الشخص الموجود في الغرفة فقط، ولازم يكون الكلام ده من أول الخطوبة مش قبل الزواج بكام يوم».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيًا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.