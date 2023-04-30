جنسيات متاح لها دخول مصر بدون تأشيرة 2023.. منها 6 دول عربية تعرف عليها

استخراج فيزا أو التأشيرة إحدى الوثائق الأساسية التي تحتاجها لزيارة مصر، سواء لمشاهدة معالمها السياحية أو للعمل، وذلك للقادمين من الدول العربية أو الأجنبية، وتتيح وزارة الخارجية المصرية لبعض الجنسيات دخول مصر دون الحاجة إلى تأشييرة، في حين أن هناك بعض الجنسيات الأخرى التي يمكنها استخراج التأشيرة في مطار القاهرة، بينما آخرون يمكنهم استخراج فيزا إلكترونية.

وفيما يلي، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء في جميع أنحاء العالم، الجنسيات المتاح لها دخول مصر بدون تأشيرة، ومن يمكنهم الحصول على التأشيرة المصرية عند الوصول للمطار في مصر، في السطور التالية:

جنسيات متاح لها دخول مصر بدون تأشيرة 2023

وتسمح السلطات المصرية لنحو 5 دول عربية و3 غربية الدخول إلي مصر بدون الحاجة إلى تأشيرة، فقط بجواز السفر ساري المفعول، وذلك لمدة 3 أشهر، وهم كالآتي:

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، الكويت، المملكة العربية السعودية، ماكاو، ماليزيا، الصين.

جنسيات يسمح لها دخول مصر بدون تأشيرة بشروط

كما يمكن لبعض الجنسيات الحصول على تأشيرة مجانية، بشروط معينة وهي كالآتي:

تونس، الجزائر، المغرب، وذلك إذا كان الراغب في الحصول على التأشيرة من تلك الدول أقل من 14 عامًا.

لبنان، ليبيا، أفغانستان، إذا كان الراغب في الحصول على التأشيرة أقل من 16 عامًا، أو أكبر من 50 عامًا.

جنسيات يمكنها الحصول على تأشيرة عند الوصول 2023

ويمكن لبعض الجنسيات الحصول على تأشيرة مصرية عند الوصول، وغالبًا ما تقدم الاستمارة داخل الطائرة لتسهيل دخول الأراضي المصرية، وهي كالآتي:

قطر، تونس، الجزائر، سوريا، العراق، المغرب، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، جورجيا، اليابان، مقدونيا، النرويج، كوريا الجنوبية، صربيا، روسيا، أوكرانيا.