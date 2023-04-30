فريق البوب الأمريكي «ستريت بويز» يحيي حفلا غنائيا بمصر غدا

وصل إلى مطار القاهرة الدولي في ساعة متأخرة من مساء أمس، فريق البوب الأمريكى الغنائي الشهير باك ستريت بويز، وذلك لإحياء حفل جماهيري له غدًا في مصر، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كما سيقوم بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية.

استقبال حافل

وكان في استقبال الفريق ومجموعة العمل الخاصة به، نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.

وتأتي رعاية الهيئة لهذا الحدث العالمي لما يتمتع به الفريق من جماهرية وشعبية عالمية، وما سيحظى به من تغطية إعلامية واسعة؛ بما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري.

زيارة الأماكن السياحية والأثرية

ومن المقرر أن يقوم الفريق بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن فريق باك ستريت بويز يتمتع بشهرة ونجاح كبير في مصر والعالم، ودخل الفريق الأمريكي نادي المليار مشاهدة على موقع اليوتيوب بأغنيتهم الشهيرة التي ترشحت لثلاث جوائز جرامي.