زلازل بداية الأسبوع.. 5 هزات أرضية تضرب 3 قارات

ضربت عدة زلازل أنحاء متفرقة من العالم خلال أول يومين من الأسبوع الجاري، بلغ عددها 5 هزات أرضية في 3 قارات، الأمر الذي أثار الجدل مجدداً بشأن توقعات العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، الذي كان قد توقع قبل عدة أيام، وقوع زلزال بنهاية شهر أبريل الجاري، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر».

زلزال يضرب مقاطعة تركية

وبحسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قبل قليل، فقد ضرب زلزال بشدة 4.3 درجة علي مقياس ريختر مقاطعة ملاطية، اليوم الأحد، مع تسجيل هزات أرضية في منطقة أكشداج، وكان مصدر الزلزال على على عمق 11.07 كيلومتراً تحت سطح الأرض، دون الكشف عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن.

زلزال يضرب الفلبين

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أعلن أمس السبت عن وجود زلزال بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"، دون عن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية، وقع على بعد 19 كيلو مترا جنوب شرق بلدة «لوك» بالمقاطعة، وعلى عمق 74 كيلو مترا، وشعر سكان العاصمة مانيلا بالزلزال.

زلزال يضرب الهند

ووقع صباح اليوم في ساعة مبكرة، زلزلا بشدة 4.1 في الهند في منطقتي جامو وكشمير وكان على عمق 5 كيلومتر، ونشر المركز الوطني للزلازل، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوضح فيها تفاصيل الزلزال قائلا: «قوة الزلزال: 4.1، حدث في يوم 30-04-2023 ، التوقيت 05:15:34 ، خطوط العرض 35.06 & خطوط الطول 74.49 ، العمق: 5 كم ، الموقع: جامو وكشمير، الهند».

وعملت السلطات الهندية في منطقتي جامو وكشمير على إنشاء مراكز عمليات للطوارئ في 20 منطقة متضررة من الزلزال ضمن خطة عاجلة موضوع في البلاد لمواجهة أي زلازل.

زلزال يضرب ولاية أمريكية

في نفس السياق، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية أمس السبت بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلومتراً تحت سطح الأرض، دون وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال يضرب خليج عدن

وضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، أمس السبت، خليج عدن قبالة الصومال على مسافة 140 كيلومترًا شمال مدينة كالولا بالصومال، بحسب وكالة أنباء رويترز للأنباء.