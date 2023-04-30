«أمين الفتوى» بقناة الناس: ننصح بعدم إتمام الزواج حال وجود مشكلات صحية

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفحوصات الطبية قبل الزواج مهمة للغاية، ولابد من إجرائها بشكل جيد، وليس روتينيا، مضيفا: «روحوا اطمنوا على نفسكم، ممكن تعمل الفحوصات تلاقي مشكلات بسيطة تتحل، وممكن تلاقي مشكلات صحية كبيرة، وقتها فقط ننصح بعدم إتمام الزواج».

تفاقم المشكلات حتى الطلاق

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الدولة عملت ليه فحوصات ما قبل الزواج، عشان فى قاعدة شرعية بتقول لا ضرر ولا ضرار، بالتالي وجدوا أضرار صحية كبيرة بين الأزواج أو في خلفتهم من الأطفال، وبدأ تتفاقم المشاكل وتصل إلى الطلاق بسبب هذه الأضرار الصحية، فعشان كده المشرع المصرى عمل الكشف الطبى وخلوه إلزامى عشان لو فى حاجة يعرفوا يحلوها قبل الزواج».

الزواج مش كله حب

واستكمل: «لو سألنا أي 2 مرتبطين عن الأضرار الصحية، يقولك إحنا بنحب بعض وعاوزين نتجوز، طيب بعد ما يتجوزوا والمشكلات تحصل، ايه اللى هيحصل ممكن ولا الزوج ولا الزوجة يصبروا العاطفة بتبقى غالبة، والزواج مش كله حب، لا ده فيه حقوق وواجبات، هى أو هو ميقدروش يقوموا بواجباتهم بسبب المرض، بالتالى هتحصل مشاكل فين هيكون الحب والعاطفة، طيب الأطفال هيكون عندهم مشاكل صحية كبيرة طبية بسبب الزواج ده، أنا أنصح فقط لو روحت ولوقيت مشكلات صحية لا تتم الزواج، عشان متوصلش لنهاية صعبة».

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