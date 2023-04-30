محمود فوزي: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ستشهد حضور كل فئات المجتمع

قال المستشار محمود فوزي- رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، تنعقد الأربعاء المقبل، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للصحافة، وهذا له دلالة واضحة، وهو يوم استثنائي، سيشهد حضورا كثيفا ومتنوعا يمثل كل الاتجاهات والتيارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، تمثيلا نيابيا ونقابيا ومجتمع مدني.

تواجد مكونات المجتمع المصري

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، أن الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني، ستشهد تواجد مكونات المجتمع المصري، ممثلين عن بحري وقبلي وعمال وفلاحين وأكاديميين ومثقفين وقادة فكر ورأي.

الجلسة الأولى تمهيدية

ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية من المتصور أن تعقد ويصارح ويكاشف الناس بما حدث الفترة الماضية، والاستماع لآراء الناس، وهي جلسة تمهيدية بالمقام الأول، ويعقبها ورش عمل.